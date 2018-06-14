En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021387 1,93 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021792 1,93 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012908 1,93 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012908 1,92 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020551 1,91 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020318 1,91 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022426 1,91 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021056 1,91 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020723 1,90 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020844 1,90

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



