En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,40 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,27 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,12 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040529 1,40 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015041 1,27 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,093359 1,12 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024672 1,10 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030616 1,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025689 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,051838 1,00 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021559 1,00 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066465 1,00 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,094399 0,97

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

