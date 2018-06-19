En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,02 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015895 1,02 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086842 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,031633 0,85 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026790 0,71 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026595 0,70 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029773 0,64 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,043090 0,56 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024809 0,56 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,041930 0,47 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013621 0,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

