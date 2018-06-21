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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,90 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,13 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,11 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029065 1,90 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070757 1,13 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,069485 1,11 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,046865 1,10 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,063024 1,09 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,021092 1,06 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036451 1,02 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049066 1,00 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,071780 1,00 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,025590 0,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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