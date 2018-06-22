Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji Bursa dünya orka oteller grubu
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri

En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,23 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,23 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,92 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025384 1,23 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030794 0,92 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018908 0,67 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015153 0,65 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052258 0,64 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047188 0,63 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,053742 0,57 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036655 0,56 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025780 0,55 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,069866 0,55

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5