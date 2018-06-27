En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,83 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,76 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,73 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058209 0,83 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029650 0,76 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051265 0,73 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,051890 0,71 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054105 0,70 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,012700 0,68 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009750 0,65 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030498 0,61 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044017 0,61 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015799 0,60





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