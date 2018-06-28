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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,47 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,47 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" ve "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF", yüzde 2,42 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,095766 2,47 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020285 2,47 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021856 2,42 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067270 2,38 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059583 2,36 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053105 2,34 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065335 2,33 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,107008 2,27 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045179 2,12 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047231 2,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran BES fonları
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