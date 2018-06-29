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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,44 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,44 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,29 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,26 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.,

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013263 1,44 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012359 1,29 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020055 1,26 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012202 1,26 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012473 1,26 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012188 1,22 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012731 1,21 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012023 1,20 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011983 1,13 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012719 1,12


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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