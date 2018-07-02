En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, 1,71 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,08 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,06 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040727 1,71 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020272 1,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014051 1,06 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015356 0,90 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025283 0,75 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027845 0,71 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013089 0,61 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012548 0,60 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012677 0,58 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014048 0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)