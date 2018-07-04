En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,37 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,20 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,01 ile "Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028482 1,37 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086529 1,20 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047283 1,01 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,060390 0,97 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041091 0,95 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,037098 0,92 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051281 0,91 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044457 0,90 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036491 0,90 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054273 0,88





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

