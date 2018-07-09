Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya rezistans tekirdağ Trabzon Çalık
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,62 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,62 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,61 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,59 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013011 0,62 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011961 0,61 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011992 0,59 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012499 0,58 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011822 0,58 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011795 0,57 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011961 0,55 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012506 0,55 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012167 0,55 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012237 0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5