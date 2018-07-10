En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,81 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,68 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041714 0,88 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028405 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012074 0,68 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012320 0,68 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012583 0,67 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017747 0,66 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013097 0,66 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012511 0,64 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078794 0,63 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048938 0,63

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

