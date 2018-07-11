En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,96 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 3,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 3,33 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029530 3,96 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026478 3,56 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015971 3,33 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029999 3,29 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020907 3,06 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021300 3,01 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020260 3,00 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020091 2,99 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020586 2,98 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012617 2,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

