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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,18 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,18 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,14 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,03 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019008 1,18 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,021491 1,14 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022172 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020465 1,01 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020066 1,01 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020294 1,01 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012744 1,01 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020793 1,01 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021512 1,00 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,020898 0,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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