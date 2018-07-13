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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,41 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,41 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,15 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026944 2,41 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029834 1,15 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088391 1,10 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030523 1,00 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016208 0,85 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,032291 0,78 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,042861 0,77 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020206 0,70 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021259 0,70 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022325 0,69

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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