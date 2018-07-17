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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,90 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,90 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,54 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014817 0,90 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,038237 0,55 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,052903 0,54 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,055799 0,50 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019151 0,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013275 0,33 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030713 0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011692 0,27 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016416 0,27 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,012088 0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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