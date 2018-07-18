En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,69 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,64 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 2,44 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019667 2,69 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013625 2,64 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016186 2,44 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,045767 2,39 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,086414 2,38 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,097822 2,38 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,073693 2,37 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021390 2,35 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043103 2,26 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015144 2,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

