En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,72 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,71 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012319 1,78 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012550 1,72 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011983 1,71 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011833 1,69 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017782 1,68 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012535 1,64 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012064 1,63 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013034 1,60 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044812 1,57 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012545 1,55

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

