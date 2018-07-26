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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 3,93 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,93 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 3,79 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016836 3,93 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044911 3,93 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022350 3,79 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017708 3,62 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,076419 3,57 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047460 3,57 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,101431 3,56 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,089605 3,56 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041247 3,39 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052544 3,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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