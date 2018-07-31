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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,22 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, 1,22 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,20 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,03 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020480 1,22 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014185 1,20 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031037 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024036 0,99 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,038807 0,92 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,053721 0,87 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056665 0,80 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041938 0,79 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053158 0,79 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031076 0,72


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran BES Fonları
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