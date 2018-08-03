Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon bölge teknoloji TÜBİTAK Bursa
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,17 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları,yüzde 2,17 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 2,08 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,04 ile Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017019 2,17 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031960 2,08 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021767 2,04 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020927 2,03 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013134 2,03 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020692 2,03 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021099 2,02 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021216 2,02 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021439 2,02 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022179 2,01


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran BES Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5