En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,67 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 1,66 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 1,65 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021267 1,67 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021443 1,66 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022536 1,65 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021556 1,65 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013344 1,65 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013353 1,64 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021783 1,64 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032324 1,64 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,023237 1,63 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,021027 1,61

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

