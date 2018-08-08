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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,58 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,58 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033158 2,58 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029108 2,54 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,095459 2,36 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017816 2,35 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021946 2,35 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,021519 2,34 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023060 2,33 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021761 2,32 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,023776 2,32 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013653 2,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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