En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 9,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 9,59 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 9,58 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0246989,65 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0244739,59 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0241999,58 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0247959,57 NN Hay. Em. Altın EYF0,0153459,54 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0254179,54 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0259049,50 Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0267119,49 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0153459,49 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0250319,48

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

