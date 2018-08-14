En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 14,95 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 14,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 14,92 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,027816 14,95 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028386 14,93 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028125 14,92 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,030677 14,85 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028476 14,85 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017623 14,85 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029171 14,77 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029728 14,76 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028719 14,73 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017599 14,69

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



