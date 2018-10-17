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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,21 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,21 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,39 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,43 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041470 2,21 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030253 1,39 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034883 0,43 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016713 0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,046904 0,34 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016545 0,31 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025717 0,31 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,033929 0,30 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012990 0,29 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011282 0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran BES Fonları
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