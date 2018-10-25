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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,77 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,77 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,57 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF0,0128900,77 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0124560,57 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0123000,57 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0203820,55 Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0123220,52 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,0132990,52 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0121560,51 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,0138310,50 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0491380,49 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0405960,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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