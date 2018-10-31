En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,47 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,30 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,19 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013367 1,47 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012499 1,30 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012102 1,19 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012757 1,17 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023843 1,17 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012343 1,16 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011888 1,16 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012872 1,15 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027081 1,11 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012781 1,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

