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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,41 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,41 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 2,24 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018011 2,41 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017151 2,24 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045150 2,03 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,054768 1,94 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,051096 1,90 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,068197 1,89 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018032 1,86 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,104865 1,84 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,083705 1,83 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020513 1,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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