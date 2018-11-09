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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,03 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,91 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018264 1,03 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033630 0,99 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,061109 0,91 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,066210 0,84 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029169 0,78 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,093859 0,71 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034272 0,66 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047603 0,64 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032891 0,57 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,054998 0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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