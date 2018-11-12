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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 3,02 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,02 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 1,35 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF ve yüzde 1,31 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013768 3,02 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018511 1,35 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016731 1,31 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082224 1,17 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055107 1,16 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082932 1,16 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,054323 1,07 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057657 1,07 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072974 1,05 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044781 1,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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