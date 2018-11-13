En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,52 ile "Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF", yüzde 1,62 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,25 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,013001 3,52 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012968 1,62 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012766 1,25 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013083 1,17 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028516 1,17 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013234 1,11 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013880 1,07 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013411 1,05 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012704 1,02 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012965 1,00

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

