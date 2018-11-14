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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,82 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,82 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,58 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,49 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016668 1,82 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017138 1,58 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081048 1,49 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056578 1,44 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050417 1,38 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025519 1,37 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023617 1,34 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066290 1,30 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043887 1,28 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064303 1,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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