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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,69 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,69 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,67 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,49 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020016 0,69 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013854 0,67 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012564 0,49 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023563 0,46 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016083 0,44 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,034538 0,43 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022182 0,43 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081715 0,42 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF 0,016833 0,42 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,025127 0,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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