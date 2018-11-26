En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,97 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,89 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,75 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023526 0,97 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016750 0,89 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050801 0,75 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017229 0,59 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044102 0,58 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081277 0,55 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,091601 0,49 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,101843 0,48 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013587 0,47 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056395 0,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

