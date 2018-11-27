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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,07 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,07 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 2,05 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,66 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014221 2,07 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013268 2,05 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017515 1,66 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023910 1,63 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013569 1,58 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013439 1,56 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013576 1,52 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013113 1,50 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013319 1,49 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012835 1,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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