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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,71 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,71 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,59 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,55 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027182 0,71 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039474 0,59 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014406 0,55 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011658 0,41 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,013380 0,38 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013871 0,34 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013659 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017019 0,31 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019699 0,31 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,027575 0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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