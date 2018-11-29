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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,02 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,02 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,97 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,78 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020097 2,02 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013928 1,97 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027666 1,78 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031897 1,67 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,013494 1,40 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010113 1,34 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015158 1,12 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087569 1,05 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009699 0,94 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014539 0,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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