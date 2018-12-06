En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,82 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,73 ile "Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018276 1,87 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032780 1,82 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,053961 1,73 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080879 1,71 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080166 1,71 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040814 1,68 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021081 1,67 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056072 1,67 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033937 1,65 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053804 1,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

