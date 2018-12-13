banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda kahve dünya Hakan Bulgurlu
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi

En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,99 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,99 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,02 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,53 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027781 1,99 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032305 1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043735 0,53 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080772 0,28 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081478 0,27 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,053487 0,27 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041132 0,27 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,059887 0,27 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018292 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,059917 0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran BES Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1