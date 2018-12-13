En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,99 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,02 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,53 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027781 1,99 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032305 1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043735 0,53 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080772 0,28 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081478 0,27 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,053487 0,27 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041132 0,27 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,059887 0,27 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018292 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,059917 0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)