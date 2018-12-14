İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,33 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,08 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,74 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
En fazla kazandıran BES fonları
- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,33 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu
14 Aralık 2018 Cuma 15:22
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,33 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,08 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,74 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.