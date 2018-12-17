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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,44 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,44 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,40 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,053988 0,44 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,054661 0,40 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082215 0,40 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072345 0,39 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081507 0,38 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,083133 0,33 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,060304 0,33 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056908 0,32 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029441 0,32 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010276 0,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran BES Fonları
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