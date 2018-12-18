banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar otomotiv moda Trabzon pamuk dünya
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi
Sosyal konut zamanı
Sosyal konut zamanı

En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 0,40 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,39 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044358 0,43 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082545 0,40 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,054875 0,39 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081824 0,39 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,054187 0,37 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,083438 0,37 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072607 0,36 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057114 0,36 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041610 0,36 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029543 0,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran BES Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1