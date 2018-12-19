En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,62 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,58 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,37 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016380 1,62 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016759 1,58 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,079674 1,37 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049368 1,33 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021792 1,26 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055637 1,24 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029723 1,24 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052916 1,21 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019659 1,20 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,092861 1,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

