banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya moda Trabzon Bursa ibrahim şenkal özer
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,24 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,24 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,11 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,93 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050473 2,24 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017112 2,11 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016696 1,93 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019509 1,66 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080987 1,65 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053788 1,65 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022149 1,64 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013514 1,63 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066736 1,62 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049390 1,61

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran BES Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1