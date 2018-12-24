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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,77 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,77 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 0,76 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022723 0,77 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022544 0,76 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023150 0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023322 0,76 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014097 0,76 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014199 0,75 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022205 0,74 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023664 0,73 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023052 0,72 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,024863 0,69

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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