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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,91 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,72 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026752 1,04 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040473 0,91 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042668 0,72 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017652 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,084998 0,41 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023304 0,34 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016568 0,31 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016936 0,28 NN Hay. Em. Karma EYF 0,087746 0,27 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009962 0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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