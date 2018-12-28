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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,78 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,43 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,13 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086508 1,78 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030846 1,43 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047740 1,13 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059101 0,92 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,062601 0,86 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,017557 0,46 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022357 0,44 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028961 0,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055305 0,29 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013638 0,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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