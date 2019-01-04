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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 4,25 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,25 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" yüzde 2,44 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve "Allianz Hayat Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032708 4,25 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024462 2,44 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023455 2,44 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024014 2,44 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024646 2,43 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023823 2,42 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014880 2,42 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014997 2,41 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018822 2,38 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022313 2,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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En Fazla Kazandıran BES Fonları
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