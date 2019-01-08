En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023133 1,36 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,087086 1,36 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,098604 1,36 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046094 1,35 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,074668 1,35 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032969 1,35 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016641 1,33 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016280 1,28 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020667 1,24 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,089300 1,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

